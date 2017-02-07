أعلن يحيى راشد وزير السياحة، عن تطبيق التأشيرة الإلكترونية؛ لزيادة الحركة السياحية لمصر، خلال الفترة المقبلة؛ للتيسير على السائحين

وقال، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صح النوم»، تقديم الإعلامي محمد الغيطي، المذاع على فضائية «LTC»: إنه سيتم مشاركة القطاع الخاص؛ للترويج وتنشيط المقاصد السياحية المصرية.وأضاف: إنه تم التنسيق مع إحدى شركات الأدوية، لعلاج فيروس «c»؛ لإبراز صورة مصر، واهتمامها بالعنصر البشري وخدمته، بعد نجاحها في علاج 800 ألف مريض بالفيروس.