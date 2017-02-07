اخبار مصر
-
رياضة
- روما لـ«محمد صلاح» بعد عودته للفريق: أهلا أهلا
- ليفاندوفيسكي يقود هجوم بايرن ميونيخ أمام فولفسبورج بكأس ألمانيا
- رئيس الوزراء يناقش مع عماد وحيد بعض قضايا الأهلي
- جريزمان وتوريس يقودان هجوم أتليتكو مدريد أمام برشلونة بكأس إسبانيا
- بالصورة.. لحظة وصول صلاح ملعب الأوليمبيكو استعدادا لمواجهة فيورنتينا
- بافل كرالوفيتش حكما للسوبر بين الأهلي والزمالك بأبو ظبي
- استراتيجيات التسويق على مائدة الدورة التدريبية لـ«الشباب والرياضة»
- دزيكو يقود هجوم روما أمام فيورنتينا وصلاح على مقاعد البدلاء
- وادي دجلة يتعادل مع طنطا ويتجه إلى الوقت الإضافي
- ميسي وسواريز يقودان هجوم برشلونة أمام أتليتكو في كأس إسبانيا
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
بالفيديو.. وزير السياحة: تطبيق التأشيرة الإلكترونية.. قريبا
07
فبراير
2017
21:47 PM
أعلن يحيى راشد وزير السياحة، عن تطبيق التأشيرة الإلكترونية؛ لزيادة الحركة السياحية لمصر، خلال الفترة المقبلة؛ للتيسير على السائحينوقال، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صح النوم»، تقديم الإعلامي محمد الغيطي، المذاع على فضائية «LTC»: إنه سيتم مشاركة القطاع الخاص؛ للترويج وتنشيط المقاصد السياحية المصرية.وأضاف: إنه تم التنسيق مع إحدى شركات الأدوية، لعلاج فيروس «c»؛ لإبراز صورة مصر، واهتمامها بالعنصر البشري وخدمته، بعد نجاحها في علاج 800 ألف مريض بالفيروس.
بواسطة
التعليقات
المزيد في فيديوهات
إغلاق 14 كافيه بمصر الجديدة بعد واقعة «كيف»
بالفيديو.. وزير السياحة: تطبيق التأشيرة الإلكترونية.. قريبا
سفير فلسطين بالقاهرة: الحكومة الإسرائيلية الحالية الأكثر تطرفا
أبو شقة لمحافظ الجيزة: انزل الشارع وشوف الدعارة المقننة داخل الكافيهات
برلماني: المستشفيات مليانة حمير ومعيز والملايات كلها دم
رئيس حي مصر الجديدة: لا تهاون في تطبيق القانون على الكافيهات المخالفة
بالفيديو.. هامبورج يصعد لدور الـ8 بكأس ألمانيا بثنائية في كولن
محافظ الجيزة: إغلاق 3 كافيهات بالدقي بعد مقتل شاب مصر الجديدة
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع