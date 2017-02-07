قال الدكتور نبيل شعث، وزير الخارجية الفلسطينى الأسبق، إن إسرائيل هي الخطر الحقيقى الأكبر على منطقة الشرق الأوسط

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «بتوقيت القاهرة» تقديم الإعلامي يوسف الحسيني المذاع على فضائية «on live»، أن إسرائيل لم تعتد فقط على الأرض الفلسطينية ولكنها اعتدت على الأرض العربية كلها.وأوضح أن إسرائيل كانت تسعى لطرد الشعب الفلسطيني من أرضه ولكن أصر الشعب الفلسطينى، على الاحتفاظ بأرضه، وهناك مليون 650 ألف فلسطينى يناضلون من أجل الحفاظ على أرضهم، مؤكدا أن أمريكا تريد أن تجعل إسرائيل وإيران حلفاء لها في الشرق الأوسط.