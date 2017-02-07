قال جمال الشوبكي، سفير دولة فلسطين بالقاهرة، إن إسرائيل تضع نفسها فوق القانون الدولى ونتنياهو يستغل الإدارة الأمريكية الجديدة، لافتًا إلى أن الحكومة الإسرائيلية الحالية الأكثر تطرفًا

وأشار خلال لقائه ببرنامج |الحياة اليوم|، المذاع على قناة |الحياة|، تقديم لبنى عسل: إن فلسطين دولة تحت الاحتلال ومن حقها اللجوء للمحكمة الدولية ومحكمة العدل، موضحًا أن قرار الكنيست حول المستوطنات عنصري وغير قانوني، حيث يعطى شرعية للاستيطان.