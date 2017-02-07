قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب: إن رؤساء أحياء الجيزة يحررون المخالفات لكافيهات على الورق فقط

وهاجم، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي» تقديم الإعلامي أحمد موسى، المذاع على فضائية «صدى البلد»، محافظ الجيزة، قائلا: «انزل الشارع، وأنت ترى دعارة مقننة داخل الكافيهات، كفاية إثارة للمواطنين، وأنا طالبت من رئيس الوزراء فتح ملف الكافيهات المخالفة بالجيزة».ومن جانبه، رد اللواء كمال الدالي محافظ الجيزة، قائلا: كافة الكافيهات التي أغلقتها أمس، لم تعمل مرة أخرى، ولن نتوقف عن القيام بالحملات الأمنية؛ لإغلاق الكافيهات المخالفة».