طالبت الدكتورة نادية عمارة الداعية الإسلامي، أحد المتصلين، بتقديم محضر ضد زوجته؛ لكي تتأدب، وتعرف معنى الحياة الزوجية

وحثت خلال برنامج «قلوب عامرة»، المذاع على فضائية «الحياة»- المتصل بتأمين نفسه، بإجبار أهل زوجته التوقيع على إقرار بعدم التعرض له مرة أخرى.جاء ذلك؛ ردا على شكوى متصل يدعى «ريجان» من الإسماعيلية، اشتكى من قيام أهل زوجته بالاعتداء عليه، وضربه، وطرده من الشقة.