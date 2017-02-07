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بالفيديو.. نادية عمارة تحرض متصلا على تقديم بلاغ ضد زوجته
07
فبراير
2017
18:48 PM
طالبت الدكتورة نادية عمارة الداعية الإسلامي، أحد المتصلين، بتقديم محضر ضد زوجته؛ لكي تتأدب، وتعرف معنى الحياة الزوجيةوحثت خلال برنامج «قلوب عامرة»، المذاع على فضائية «الحياة»- المتصل بتأمين نفسه، بإجبار أهل زوجته التوقيع على إقرار بعدم التعرض له مرة أخرى.جاء ذلك؛ ردا على شكوى متصل يدعى «ريجان» من الإسماعيلية، اشتكى من قيام أهل زوجته بالاعتداء عليه، وضربه، وطرده من الشقة.
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