روت الفنانة فيفي عبده تفاصيل الحادث المروري الذي تعرضت له، بصحبة ابنتها عزة، قائلة: «توجهت لتقديم واجب العزاء في شقيق الفنان فاروق الفيشاوي على طريق مصر إسكندرية، فقام سائق سيارة مقطورة بالاصطدم بسيارتي من الخلف»

وقالت في مداخلة هاتفية لبرنامج «ست الحسن»، تقديم الإعلامية شيريهان أبو الحسن، المذاع على فضائية «on-e»: إن حالتها الصحية جيدة، وأنها لم تتعرض لأي إصابات.وكانت فيفي عبده قد نجت من حادث سير، تعرضت له على طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي، بصحبة ابنتها عزة.