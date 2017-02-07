أكد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، أن أعضاء الهيئة ومشايخ الأزهر الشريف يصدرون الفتاوى وفقًا لصحيح الشرع؛ قائلًا: «نحن نفتي بالأدوات ولا نتكهن بما ليس لنا به علم، واتهام علماء الأمة أنهم سبب البلاء الذي يضرب البلاد والعباد ليس له أساس من الصحة أو الواقعية»

وأضاف «جمعة» خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم»، المذاع على قناة |CBC|: أن من يدعي أن هناك خللا عند علماء الأزهر الشريف فليوضحه سواء كان متعلقًا بمصادر العلماء أو اللغة المستخدمة أو الواقع أو العلماء أنفسهم، لافتًا إلى أن إطلاق النقد وتوجيه الاتهامات بدون دليل أمر غير مقبول.وأشار عضو هيئة كبار العلماء؛ إلى أن منتقدي أصول الإسلام من المسلمين لن يرضوا عن الدعوة الدينية أبدًا؛ لأنهم يريدون أن يعيشوا حياتهم بطريقة متفلتة، لافتًا إلى أن الأزهر مع الحرية التي تؤدي إلى إعمار الأرض وتقوى الله والإبداع.وتابع: «وهذا لا يعني أن نصف علماء الأمة بأنهم أوصياء على الدين لأنه لا وصاية على شرع الله».