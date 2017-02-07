جددت الدكتورة آمنه نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، هجومها على ختان الإناث، قائلة: «ختان الإناث عادة قبيحة لا علاقة لها بالإسلام، وربطها بالشرف عار»

وقالت، في مداخلة هاتفية لبرنامج «ست الحسن»، تقديم الإعلامية شيريهان أبو الحسن، المذاع على فضائية «on-e»: «إن نساء مكة لم يختتن، وكذلك نساء وبنات الرسول عليه الصلاة والسلام».وأضافت: إن تلك العادة وجدت في المدينة؛ لوجود الأديان والثقافات المختلفة، ولم يكن أهل مكة يعلمون عنها شيئا. وأشارت إلى أن كل منطقة لها قضايا، ويجب نشر الوعي بين المواطنين؛ للقضاء على ختان الإناث.