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علي جمعة: الستر مقدم على فضح المسلم مرتكب الخطايا
07
فبراير
2017
18:48 PM
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق: إن الدين الإسلامي يدعو إلى التسامح والرحمة والسلام، لافتًا إلى أن التشدد وقسوة القلب ليست من الدين في شيء، موضحًا: إن النص القرآني يؤكد |إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ|، وليس العكسواسترشد جمعة، خلال لقائه ببرنامج |والله أعلم|، المذاع على قناة |CBC|، بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: |إن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار|، وحديث الرسول: |كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ|، مؤكدًا أنه من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، مضيفًا: |الستر مقدم على فضح المسلم مرتكب الخطايا|.
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