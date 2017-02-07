قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق: إن الدين الإسلامي يدعو إلى التسامح والرحمة والسلام، لافتًا إلى أن التشدد وقسوة القلب ليست من الدين في شيء، موضحًا: إن النص القرآني يؤكد |إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ|، وليس العكس

واسترشد جمعة، خلال لقائه ببرنامج |والله أعلم|، المذاع على قناة |CBC|، بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: |إن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار|، وحديث الرسول: |كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ|، مؤكدًا أنه من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، مضيفًا: |الستر مقدم على فضح المسلم مرتكب الخطايا|.