هاجمت الإعلامية سناء منصور، الحكومة بسبب انتشار القمامة، والعشوائيات أمام مستشفى قصر العينى، قائلة: «شيء مخجل للغاية الناس قاعدة على الأرض وبتقلي طعمية، وده حرام»

وتساءلت خلال برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «dmc»، «من المسئول عن انتشار العشوائيات أمام أهم وأول مستشفى في مصر، ومن الذي سمح به؟».وقالت: «من حق الطبقات الأقل حظا أن تجد كل شيء حواليها، ليس من المعقول أن تتحول قاهرة المعز لمنطقة عشوائيات».