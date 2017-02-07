أكد |إيهاب رمزي| أستاذ القانون الجنائي، أن الموقف القانوني في حادث قتل شاب بكافيه «كييف» بمصر الجديدة، يحاكم الفاعل الأصيل والمحرض على فعل القتل

وأضاف «رمزي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الثلاثاء، أنه إذا كان هناك تحريض من صاحب الكافيه أو المدير أو أحد العاملين على قتل الشاب، سيتم معاقبتهم مثل الفاعل.وأوضح أن التجريم شخصي في جريمة القتل، ومن لم يشارك في أي دور بالواقعة لا يمكن مساءلته، لافتًا إلى أن توصيف الجريمة يمكن أن يكون قتل عمد أو قتل خاطئ على حسب نية القاتل.