عرضت فضائية «RT»، لقطات مصورة لآخر أسد ودب، من بقي على قيد الحياة في حديقة «نور الزهور» المدمرة في الموصل

وبقى أسد ودب على قيد الحياة في حديقة نور الزهور المدمرة في الموصل، بعد تعرض المنطقة للقصف الشديد، في معارك تدور بين القوات الحكومية وداعش.