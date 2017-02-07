عرضت فضائية «RT»، لحظة قيام الجيش السوري بتكثيف عملياته ضد تنظيم داعش في دير الزور

وتشهد جبهات القتال ضد تنظيم داعش مزيدا من التصعيد مع تحقيق الجيش السوري مكاسب كبيرة على حساب التنظيم في عدد من الجبهات وتحديدا جبهة مدينة الباب. أما في دير الزور فقد أعلن مصدر عسكري أن وحدات من الجيش السوري قضت على العديد من إرهابيي تنظيم داعش خلال عمليات مكثفة شارك فيها سلاحا الجو والمدفعية على أوكارهم ومحاور تحركهم في محيط مدينة دير الزور، وتحديدا في محيط المطار ومحيط لواء التأمين الإلكتروني والمقابر وسرية جنيد بمحيط المدينة، ما أدى إلى تدمير العديد من آلياتهم ومقتل وإصابة العديد منهم.