كتبت- نورهان سراج: أفلت لاعب كرة التنس الكندي دينيس شابوفالوف، من توقيع أقصى عقوبة لدى الاتحاد الدولي للعبة، بسبب إصابته لحكم مباراته مع نظيره البريطاني كايل إدموند في كأس ديفيز

وكان شابوفالوف قد ضرب الكرة غاضبا، لتصطدم بعين حكم المباراة.

وقام الاتحاد الدولي للتنس بتغريم شابوفالوف مبلغ سبعة آلاف دولار ، بسبب إصابته للحكم، بعدما أفلت من توقيع أقصى عقوبة |12 ألف دولار| لأنه لم يكن متعمدا.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أنه عقب تصرف اللاعب غير الرياضي، تم استبعاده من المباراة واعتبر منسحبا ليتقرر منح بريطانيا الفوز 3-2 على كندا.

وكان الحكم قد انتقل إلى المستشفى التي مكث فيها لمدة ساعتين تحت الملاحظة والفحص كإجراء احترازي، بعدما أصيب بكدمات وتورم في عينه اليسرى، وأكدت الصحيفة أن الحكم كان محظوظا بعدم تعرضه للعمى.

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