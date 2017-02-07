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بالفيديو- الصحة: ضبط مخزن غير مرخص لأدوية مهربة بـ32 مليون جنيه
كتبت – سحر عزام : كشف الدكتور خالد مجاهد- المتحدث باسم وزارة الصحة، عن ضبط إدارة تفتيش الصيدلة، بالتعاون مع مباحث ومديرية أمن القاهرة مخزن أدوية غير مرخص على مساحة 200 متر في الزهراء مدينة نصر، يحتوي على أدوية تقدر ثمنها بما يزيد عن 32 مليون جنيه
وأضاف مجاهد- في مداخلة هاتفية مع برنامج |صباحك عندنا| المذاع على قناة |المحور| اليوم الثلاثاء- أن الأدوية التي تم ضبطها في المخزن غير المرخص أدوية محلية ومستوردة ومحاليل طبية غير متوافرة في السوق ومحتكرة ومخزنة لتحقيق مكاسب غير مشروعة، لافتًا إلى إن هذا المخزن يدار من خلال عامل معماري وشخص آخر حاصل على دبلوم صناعي.
وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة إحالة الواقعة للنيابة العامة للتحقيق لضبط المسئولين عن مخزن الأدوية الغير مرخص، منوها لاستمرار وزارة الصحة في الحملات الدورية والرقابة المكثقة على السوق الدوائي في جميع محافظات الجمهورية لمكافحة منظومة السياسة الاحتكارية للدواء.
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