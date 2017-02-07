وصف اللواء شوقي الشاذلي، الشاهد الرئيس في قضية اقتحام السجون إبان ثورة يناير، جماعة الإخوان الإرهابية، بأنها فئة ضالة، وأشبه بالديدان التي تسحب في الأرض

وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على فضائية «دريم»: «إن تركيبة جماعة الإخوان المسلمين هي الاختفاء أسفل الأرض بسبب التضييق الأمني عليهم، وعندما يجدون الفرصة يظهرون فجأة».وتابع: «عناصر الإخوان المسلمين لا ملة ولا دين لهم وأنا أعرفهم على مدار 10 سنوات، أثناء عملى في السجون، وليس لهم أمان ويسعون لتحويل الشعب المصري لسبايا».كان طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، كشف عن تلقيه مجموعة «إقرارات توبة»، لبعض أعضاء الإخوان المحبوسين داخل السجون يتبرأون فيها من التنظيم، مؤكدًا أنه سيرفعها إلى مؤسسة الرئاسة للبت فيها.