هاجمت متصلة تدعى «ماجدة» من القاهرة، طارق الخولي عضو مجلس النواب، وعضو لجنة العفو الرئاسي، على الهواء، قائلة: «يا خسارة أنك كنت ضمن حركة تمرد، عفو إيه اللي أنت عايزه لعناصر جماعة الإخوان»

وتابعت في مداخلة هاتفية لبرنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على فضائية «دريم»: «أنا زوجي استشهد، ولو ليك أخ أو والدك استشهد كنت هتحس بحرقة قلب أسر الشهداء».وواصلت: «أنت بتضحك على إيه.. أنت بتضحك على قلبي المحروق كل يوم، وأنا ندمانة على كل برلماني مش حاسس بقلب أخت أو أم شهيد، يا خسارتك أنك كنت في تمرد».ومن جانبه رد عضو مجلس النواب، قائلا: «أنا ضد صدور قرارات عفو عن عناصر الجماعة الإرهابية لأنهم كذابون، وأنا واضح في موقفي».كان طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، كشف عن تلقيه مجموعة «إقرارات توبة»، لبعض أعضاء الإخوان المحبوسين داخل السجون يتبرأون فيها من التنظيم، مؤكدًا أنه سيرفعها إلى مؤسسة الرئاسة للبت فيها.