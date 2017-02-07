قال اللواء محمد نجيب، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون السابق، إن مقدمي إقرارات التوبة من عناصر الجماعة الإخوان الإرهابية، لم يكونوا محل ثقة لقيادات الجماعة

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على فضائية «دريم»: «لن تنجح مبادرة إقرارات التوبة لعناصر الجماعة الإرهابية، وأن صفوت عبد الغني، وعاصم عبد الماجد، من صقور الجماعة الإرهابية ولم يحيدا عن ارتكاب أعمال العنف بالرغم من تقديمهما إقرارات توبة أثناء حبسهما ولم يتم الموافقة عليها».وأكد «نجيب»: «أن صفوت عبد الغني كان متزوجا من سيدة من دمياط بخلاف أخرى في القاهرة وأبناؤه كانوا يأتون لزيارته وهم في سن الـ 6 و9 سنوات، وهو في السجن». وتابع: «قلت لصفوت عبد الغني أبناءك مشروع إرهابي فكان يضحك وبالفعل الاثنين حاليا في السجن، وليس لدي ثقة في عناصر جماعة الإخوان بنسبة 1%».