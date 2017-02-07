قال محمد القزاز صاحب مطعم |القزاز|، إن هناك أطعمة تصلح للشتاء ولا تصلح للصيف ومنها شوربة العدس

وأضاف خلال حواره مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس في برنامج |صاحبة السعادة| على شاشة |سي بي سي|: |الجسم بيحتاج في الشتا أكل يعطي إحساسا بالدفء، يقل تناول السلطة الخضراء في الشتاء عكس الصيف يكثر أكلها لأن مكوناتها تعطي إحساس الرطوبة للجسم|.وتابع: |سلسلة مطاعم القزاز يعمل بها 400 عامل، وفي ناس بتفطر شوربة عدس منهم موظفو البنوك والشركات|.وعن حقيقة دراسته بالخارج قال: |أكملت تعليمي في مصر لكن سافرت إلى أخويا أمريكا واشتغلت هناك، واكتسبت من الشغل هناك خبرة في إدارة المطعم ومعاملته كشركة|.