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أيمن بهجت قمر: جمهور محمد رمضان اتخض من «آخر ديك في مصر»
07
فبراير
2017
00:46 AM
قال المؤلف أيمن بهجت قمر، إنه حاول أن يقدم فيلمه |آخر ديك في مصر|، بشكل مختلف، مشيرا إلى أن الفانتازيا في العمل لم يكن فيها أي مبالغة إلا في إطار الكوميدياوأضاف خلال لقائه ببرنامج |كل يوم|، المذاع على قناة |أون إي|، أن جمهور محمد رمضان |مخضوض| من شكل محمد رمضان الجديد. وتابع: |غالبية التعليقات حتى الآن مبشرة على الفيلم، وفكرة الفيلم جاءت لما محمد رمضان طلب مني فيلم وقلتله أنا عندي فكرة وبشتغل عليها|.
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