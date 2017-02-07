قال المؤلف أيمن بهجت قمر، إنه حاول أن يقدم فيلمه |آخر ديك في مصر|، بشكل مختلف، مشيرا إلى أن الفانتازيا في العمل لم يكن فيها أي مبالغة إلا في إطار الكوميديا

وأضاف خلال لقائه ببرنامج |كل يوم|، المذاع على قناة |أون إي|، أن جمهور محمد رمضان |مخضوض| من شكل محمد رمضان الجديد. وتابع: |غالبية التعليقات حتى الآن مبشرة على الفيلم، وفكرة الفيلم جاءت لما محمد رمضان طلب مني فيلم وقلتله أنا عندي فكرة وبشتغل عليها|.