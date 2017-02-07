قال الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية السابق، إن 90% من الطلاق الشفوي لا يقع من الناحية الشرعية، فالطلاق الشفوي ليس قضية شعبية نقبلها أو نرفضها، ولكنه قضية شرعية

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «بتوقيت مصر» المذاع على فضائية «التليفزيون العربي»، أن بيان هيئة كبار العلماء حول الطلاق الشفوي أنهى حالة الجدل، ولا يجب بحث الأمر أو طرحه مرة أخرى.وأوضح أن صيغة الزوج بالقول والتوثيق هو أمر مدني، والطلاق نفس الأمر، لافتًا إلى أن إلغاء الطلاق الشفوي لن يحل أزمة ارتفاع نسبة الطلاق التي انتشرت في المجتمع.