ظهرت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، في حلقة برنامج «صاحبة السعادة» المذاع على شاشة |cbc|، مرتدية «لحاف ولكلوك»، وعلقت قائلة: «إحنا شهر طوبة، نحييكم، ونحب نقضي سهرة لطيفة علشان ندفي بعضينا»

وظهر صوت الفنان علي ربيع يتأفف، لترد «صاحبة السعادة» ضاحكة: «بس صوتك طالع في ودني، خليني أقدمك».واستكمل علي ربيع، مداعبا: «مفيش لحاف تاني، أنا لو أعرف التلج ده، كنت جيت ببطاطيني، البطاطين بتتوزع على ناس معينة مش كله».