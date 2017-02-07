عرض الإعلامي وائل الإبراشى خلال برنامج «العاشرة مساء»، المذاع على فضائية «دريم»، تسجيل صوتى لعاملين كافيه «كيف» مصر الجديدة الذي واقعة مقتل الشاب محمود بيومى، بعد انتهاء مباراة نهائى أمم أفريقيا مساء الأحد

ويرصد التسجيل الصوتى بين عاملى الكافيه التفاصيل الكاملة للمشاجرة التي دارت بين المجنى عليه وبين عدد من عاملى الكافيه.وأكد أحد العاملين أن المتهم في قتل الشاب شخص يدعى «فزاع»، وأن الذي أحضره هو المدير المسئول عن الكافيه، للتصدى للمشكلات التي قد تحدث بعد نهائى بطولة الأمم الأفريقية.وكانت مباحث قسم شرطة مصر الجديدة تلقت بلاغا بنشوب مشاجرة بين شاب يدعى محمود بيومى، وعدد من البودي جاردات بأحد الكافيهات، وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم، وتبين صحة البلاغ؛ للخلافات بين المجني عليه ومدير الكافيه على الحساب، عقب انتهاء مباراة مصر والكاميرون.وتم نقل الجثة للمستشفى، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.