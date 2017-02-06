قال الدكتور عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية بالبرلمان، إن من حق مجلس النواب بحث تشريعات لتوثيق الطلاق الشفهي لصالح المجتمع، مضيفا: |سنلزم من يلقي يمين الطلاق بتوثيقه خلال 24 ساعة، وأن تكون هناك عقوبة للمخالف|

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج |الحياة اليوم|، المذاع على قناة |الحياة|، أن رأي هيئة كبار العلماء محل تقدير لنا وسيضعه البرلمان ضمن مناقشات المشروع، متابعا: |الظواهر السلبية التي يعاني منها المجتمع بسبب الطلاق الشفهي تتطلب تشريعا لتوثيقه|.