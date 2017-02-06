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بالفيديو.. متصل: «زوجتي بتحكي كل حاجة بتحصل بينا لأصدقائها»
06
فبراير
2017
18:47 PM
اشتكى متصل يدعى «أحمد» من البحيرة، من زوجته قائلا: «زوجتي بتطلع أسرار البيت كله للجيران من أصدقائها»وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج «قلوب عامرة»، المذاع على فضائية «الحياة »، تقديم الداعية نادية عمارة الداعية الإسلامية: «فوجئت بزميل زوجتي في العمل يتصل بي هاتفيا، ويطلب التدخل بيننا؛ للمصالحة في مشكلة ما، حدثت بيننا، فانفعلت عليه وسبِّيته».وتابع: «متزوج من 5 سنوات، وتحدثت مع زوجتي أكثر من مرة، وطلبت منها عدم الإفصاح عن أسرارنا لأصدقائها، ولكن رفضت، لدرجة أنها تحكي كل حاجة بتحصل بيننا لأي حد، وبتقول كلام عيب، ومش عارف أعمل إيه؟»
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