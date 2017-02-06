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بالفيديو.. صلاح عبد الله: مزعلتش إن خلفتي كلها بنات
06
فبراير
2017
18:47 PM
قال الفنان صلاح عبدالله، إن عدم إنجابه للبنين لم يحزنه أو يشغل تفكيره، مضيفًا: |مزعلتش أن خلفتي كلها بنات ومبصتش للصبيان|وأشار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج|السفيرة عزيزة|، المذاع على قناة |dmc|: إلى أنه وجد في أبنائه البنات الحنان والرقة، موضحًا أن الفتيات أكثر دعمًا وحبًا ومؤازرة للأب من الشباب.
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