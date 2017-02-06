قال الفنان صلاح عبدالله، إن عدم إنجابه للبنين لم يحزنه أو يشغل تفكيره، مضيفًا: |مزعلتش أن خلفتي كلها بنات ومبصتش للصبيان|

وأشار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج|السفيرة عزيزة|، المذاع على قناة |dmc|: إلى أنه وجد في أبنائه البنات الحنان والرقة، موضحًا أن الفتيات أكثر دعمًا وحبًا ومؤازرة للأب من الشباب.