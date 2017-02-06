وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك- نداء إلى الجماهير، بضرورة التوافد من أجل شراء تذاكر مباراة السوبر أمام الأهلي، التي تقام بالإمارات

وقال، في تصريحات لبرنامج «خاص مع سيف» على شاشة «أون سبورت»: بصراحة عيب لما أعرف إن تذاكر الأهلي خلصت، وتذاكر الزمالك لم يتم بيع إلا نصفها حتى الآن». مشيرا إلى أنه يجب على جماهير الزمالك أن تقف بجانب فريقها، وتقوم بالمساندة وشراء التذاكر والحضور.