رغم الهزيمة التي تلقاها منتخبنا الوطني مساء أمس الأحد، أمام نظيره الكاميروني بهدفين مقابل هدف وخسارته لكأس الأمم الأفريقية التي أقيمت بالجابون إلا أن حالة من الرضا تسود الشارع المصري بسبب الأداء الرجولي والروح الوطنية التي تحلى بها لاعبو المنتخب الوطنى على مدار مباريات البطولة

وفي هذا السياق طلبت «فيتو» من المواطنين توجيه كلمة للاعبي المنتخب الوطني؛ وجاءت ردودهم على النحو المبين في الفيديو.