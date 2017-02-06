عرضت فضائية «إكسترا نيوز»، مراسم احتفال بريطانيا بتحقيق الملكة إليزابيث الثانية رقمًا قياسًا في البقاء على العرش

وحققت الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، رقما قياسيا وحدثا تاريخيا غير مسبوق لتصبح أول ملكة بريطانية تبقى على العرش طيلة خمسة وستين عاما.وقال قصر باكينجهام إن أطول أبناء وبنات الأسرة الملكية جلوسا على العرش تعتزم قضاء يوم الاحتفال بعيدا عن دائرة الضوء، مفضلة التأمل في حياة والدها الراحل.