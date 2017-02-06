قال المهندس |رفيق العباسي| رئيس شعبة المصوغات الذهبية باتحاد الصناعات، إن سعر الذهب مرتبط بالبورصة والدولار، مشيرًا إلى أن مصر لديها فرصة هائلة للتصدير، بعد تدني قيمة الجنيه، بشرط اتخاذ بعض الإجراءات وإزالة الروتين

وأضاف «العباسي»، خلال لقائه بفضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الإثنين، أن سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 630 جنيهًا، وأنه بسبب ارتفاع الأسعار اتجه المواطنون إلى الإكسسوارات، كالذهب الصيني.