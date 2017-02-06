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بالفيديو.. العباسي: مصر تمتلك فرصة هائلة لتصدير الذهب
06
فبراير
2017
15:48 PM
قال المهندس |رفيق العباسي| رئيس شعبة المصوغات الذهبية باتحاد الصناعات، إن سعر الذهب مرتبط بالبورصة والدولار، مشيرًا إلى أن مصر لديها فرصة هائلة للتصدير، بعد تدني قيمة الجنيه، بشرط اتخاذ بعض الإجراءات وإزالة الروتينوأضاف «العباسي»، خلال لقائه بفضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الإثنين، أن سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 630 جنيهًا، وأنه بسبب ارتفاع الأسعار اتجه المواطنون إلى الإكسسوارات، كالذهب الصيني.
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