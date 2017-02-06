عرضت فضائية «On live»، السيرة الذاتية لمغني البوب |روبرت نيستا مارلي| في ذكرى ميلاده

وروبرت نيستا مارلي ولد 6 فبراير 1945، ويعد أشهر مغني ريغي في العالم، ولد في قرية (سانت آن) شمال جامايكا، وكان يملك موهبة كبيرة، فهو يكتب الكلمات بنفسه، ويلحنها ثم يغنيها مع فرقة الويلرز.ويكمن سر نجاحه الساحق حول العالم في بساطة كلماته وأهمية الرسالة التي ينشرها ومنها: |التمرد على الظلم، والعدالة، والحرية، والسلام، ومحاربة الفقر، والحب بكل أنواعه|، واستطاع أن يجذب حوله الملايين من كل الأجناس والأعراق.