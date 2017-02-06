قال |مجدي غالي| رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نايل تاكسي، إن مشروع التاكسي النهري يعمل حاليًا بين المعادي والزمالك، ومن المقرر أن يصل إلى القناطر الخيرية وحلوان

وأضاف «غالي»، خلال لقائه ببرنامج «صباح أون»، المذاع عبر فضائية «ON E»، اليوم الإثنين، أن أسعار تذاكر التاكسي النهري تتراوح بين 20 إلى 40 جنيهًا للفرد، مضيفًا أن المركب يحمل 15 راكبًا.وأوضح أنه من المقرر دخول تاكسي نهري جديد للخدمة يعمل بالطاقة الشمسية ويحمل 30 شخصًا.