اخبار مصر
-
رياضة
- اليوم.. الزمالك يواصل استعداداته لمواجهة الأهلي في السوبر
- الزمالك يغرم 4 لاعبين 100 ألف جنيه
- بالصور.. حزن لاعبي الزمالك بعد خسارة المنتخب
- شمايكل: ليستر سيهبط إذا لم يتطور مستواه سريعا
- لا تغيير في تصنيف الأوائل من لاعبي ولاعبات التنس
- المصريان صلاح وحجازي في التشكيلة المثالية لافريقيا
- باتريوتس يصعق فالكونز ويفوز بلقب دوري كرة القدم الأمريكية
- بريطانيا تتأهل بغرابة في كأس ديفيز للتنس والأرجنتين ستنتظر
- سفير بريطانيا في القاهرة: يا ريت منتخب إنجلترا يبقى زي الفراعنة
- محمد حشيش: اللعب في نهائي أمم أفريقيا بالجابون إنجاز
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
بالفيديو.. معلم يصافح تلاميذه بأسلوب فكاهي قبل الدرس
06
فبراير
2017
09:46 AM
عرضت فضائية «RT»، مقطع فيديو يوضح طريقة معلم بإحدى المدارس الأمريكية بولاية كارولينا الشمالية في مصافحة تلاميذه قبل بدء الحصةويظهر الفيديو حرص معلم اللغة الإنجليزية بإحدى مدارس مدينة شارلوت على مصافحة كل تلميذ بطريقة فكاهية قبل بدء الدرس.
بواسطة
التعليقات
المزيد في فيديوهات
بالفيديو.. معلم يصافح تلاميذه بأسلوب فكاهي قبل الدرس
بالفيديو.. متزوجون عن ضرب الزوجات: «ميعملوش غير راجل ضعيف»
حلقة كل يوم - الأحد 05 فبراير 2017 .. الحلقة الكاملة
بالفيديو.. متصلة لـ«الإبراشي»: أقسم بالله لاعبو المنتخب تعرضوا للسحر
بالفيديو.. مرتضى لجماهير الزمالك: عيب خليكم رجالة دماغي وجعتني منكم
بالفيديو.. مسئولة بالسياحة: 16% زيادة إقبال البلجيكيين على مصر
مطبخ كل يوم - مع جيجي .. طريقة البوريك التركي .. الأحد 5 فبراير 2017
كل يوم: تصل بعثة المنتخب المصري إلى مطار القاهرة في العاشرة صباح الاثنين
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع