على رغم الأحلام الوردية للمقبلين على الزواج، إلا أن الحياة الزوجية قد لا تستمر شهر عسل دائم، وبعده تندلع الخلافات أحيانا، مما يعكر صفو الزوجين

وقد تتزايد الخلافات إلى مشادات بين الزوجين تصل إلى حد الضرب، وترى المرأة أنها الطرف الأضعف في تلك المواجهات كونها الأقل من حيث القوة الجسمانية من الرجل. لكن لبعض الرجال آراء صريحة في ممارسة بعض الأزواج ضرب زوجاتهم، معتبرين أنه لا يجوز ضرب الزوجة مهما كانت الأسباب لأنها ضعيفة، ولها كرامة، كما أنه ليس من المنطق أن يتزوج الرجل المرأة لإهانتها.