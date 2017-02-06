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بالفيديو.. متصلة لـ«الإبراشي»: أقسم بالله لاعبو المنتخب تعرضوا للسحر
06
فبراير
2017
02:46 AM
أرجعت متصلة تدعى «هناء» من القاهرة أسباب خسارة المنتخب الوطني للقب الأفريقي، لتعرض لاعبي المنتخب لبعض أعمال السحر الأفريقيوقالت في مداخلة هاتفية لبرنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشي المذاع على فضائية «دريم»: «أنا لم أرَ المباراة ولكني رأيت ردود أفعال اللاعبين بعد الهزيمة، ومن خلال نظرتي لعيون الكابتن عصام الحضري حارس مرمى المنتخب تبين أنه تعرض لسحر تسبب في شل حركته، وجعله غير قادر على التركيز».وأضافت: «أقسم بالله أن عصام الحضري أصيب بألم شديد في معدته وتعرض لهزة داخلية، ومستعدة لسؤال الحضري نفسه للتعرف عن حقيقة إصابته بهذا الألم».
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