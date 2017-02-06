وجه المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، رسالة لجماهير القلعة البيضاء، قائلا: «أنتوا بتتكلموا كتير، ودماغي وجعتني منكم»

وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج «اللعبة الحلوة»، تقديم الإعلامي أحمد بلال المذاع على فضائية «LTC»: «تذاكر النادي الأهلي للقاء السوبر نفدت، مقابل بيع 60% فقط من تذاكر جماهير القلعة البيضاء وأنتم لا تقلّوا كثيرا عن جماهير الأهلي، وكنت أتمنى من جماهير الزمالك أنها تشتري كافة التذاكر لمساندة فريقهم».وأضاف: «عيب خليكوا رجالة، وساندوا فريقكم في مباراة السوبر».