رصدت تقارير حكومية أن سائحي بلجيكا ينفقون أكثر من 9 مليارات دولار على السياحة في الخارج

وقال التقرير الذي أذاعته فضائية «الغد الإخبارية»، إن السياحة في بلجيكا تنمو بوتيرة جيدة في بداية العام الحالي بعد أحداث العنف التي تعرضت لها بعض البُلدان العربية مثل مصر وتونس والمغرب، خلال الست سنوات الماضية.وكشفت ريهام سمير، مدير المكتب السياحي المصري في بلجيكا، أن نسبة إقبال عالية من سائحي بلجيكا على المقصد السياحي المصري ما يؤكد ارتفاع نسبة الحجوزات للموسم السياحي الصيفي الذي يبدأ في أبريل المقبل، بارتفاع 16% عن نفس الفترة من العام الماضي، قائلة: «هناك إقبال كبير من قبل البلجيكيين على المقصد السياحي المصري، خلال الموسم السياحي المقبل».