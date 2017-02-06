طالب المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، اتحاد كرة القدم بإقالة المدير الفني للمنتخب الوطني، الأرجنتيني هيكتور كوبر، بعد خسارة المنتخب أمام نظيره الكاميروني في نهائي أمم أفريقيا

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «اللعبة الحلوة»، تقديم الإعلامي أحمد بلال المذاع على فضائية «LTC»، «لو اتحاد الكرة الحالي عنده دم يأخد كوبر ويروح»، قائلا: «أداء المنتخب في كافة المباريات بالبطولة كان سيئا ولم يقنع الجماهير، والفريق أصيب بحالة إحباط، وكان على مجلس إدارة اتحاد الكرة تأجيل مباراة السوبر 24 ساعة لحصول اللاعبين على راحة، ومباراة الكاميرون كانت أهم من مباراة السوبر 100 مرة».