قال الكابتن سيد معوض، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقًا، إن خسارة المنتخب المصري أمام الكاميرون، كانت واردة، مشيرا إلى أن الكرة المصرية عادت مرة وأن ذلك يعد مكسبًا كبيرًا وإنجازًا يحتسب لهذا الجيل

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج |مساء دي إم سي|، المذاع على قناة |دي إم سي|، تقديم إيمان الحصري، أن هناك مكاسب كبيرة بخلاف خسارة البطولة، فالتوحد والعلم المصري عادا مرة أخرى، وعلينا دعم اللاعبين والمدير الفني.