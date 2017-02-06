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بالفيديو.. شقيق الحضري: أمي بتبكي بعد خسارة المنتخب اللقب الأفريقي
06
فبراير
2017
00:47 AM
قال محمد الحضرى شقيق الكابتن عصام الحضري، إن والدة حارس مرمى المنتخب الوطني حزينة وبكت بعد خسارة المنتخب اللقب الأفريقي أمام الكاميرونوأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «العاشرة مساء»، تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على فضائية «دريم»: «كلنا زعلانين على زعل الـ 92 مليون مصري والناس كلها بتبكي من الحزن».وأوضح أن ما حدث مع المنتخب الوطني يعتبر إنجازا، لافتًا إلى أن لاعبي المنتخب أدوا ما عليهم ونتمنى منهم الوصول إلى كأس العالم.كانت مباراة المنتخب الوطني، انتهت أمام نظيره الكاميروني، بفوز الكاميرون بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب دانجوندجي، في نهائي بطولة الأمم الأفريقية.
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