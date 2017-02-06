علق المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك على خسارة المنتخب المصري أمام نظيره الكاميروني في نهائي بطولة أمم أفريقيا، بالهجوم على المدير الفني لمنتخب الفراعنة قائلا: «أنا قولت من الأول إن كوبر ده راجل فاشل، وبلطجي»

وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج «اللعبة الحلوة»، تقديم الإعلامي أحمد بلال المذاع على فضائية «LTC»، «المنتخب وصل لنهائي أمم أفريقيا بالحظ، والمنتخب في أدائه مكنش أحن من فرق المغرب وبوركينا فاسو، وكوبر راجل عنيد، والعند بيورث الكفر».