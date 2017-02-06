قال الكابتن أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، إن الشعب المصري لا يجب أن يحبط، فقد كسب فريقا قويا وجيدا

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج |مساء دي إم سي|، المذاع على قناة |دي إم سي|، تقديم الإعلامية إيمان الحصري، أن الشيء الإيجابي في هذه البطولة هو أن المصريين عادوا متوحدين، فهذه الروح ورفع الأعلام عادت مرة أخرى، وكنا نفتقدها. وكانت مباراة المنتخب الوطني، أمام نظيره الكاميروني، انتهت بفوز الكاميرون بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب دانجوندجي، في نهائي بطولة الأمم الأفريقية.