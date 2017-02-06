حذرت متصلة الإعلامي عمرو أديب، من وجوده على قائمة اغتيالات تستهدفه، قائلة إنها رأت مستندات تؤكد ذلك

ورد الإعلامي خلال برنامجه |كل يوم|، المذاع على قناة |أون إي|، قائلا: |عارف إني على قائمة الاغتيالات، وعلى قوائم كمان، وبشوف المستندات وكل حاجة، بس ربنا هو الحامي|.