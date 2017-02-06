قالت الفنانة رجاء الجداوي، إن خسارة المنتخب الوطني أمام الكاميرون لا تعتبر هزيمة، ويجب أن يتقبل المصريون نتيجة المباراة

وأضافت خلال مشاركتها في تقديم برنامج |كل يوم|، المذاع على قناة |أون إي|،: |الكرة غدارة وخاينة، ولازم نحيي الفريق النهارده، لأننا كسبنا فريق كبير|. وكانت مباراة المنتخب الوطني، أمام نظيره الكاميروني، انتهت بفوز الكاميرون بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب دانجوندجي، في نهائي بطولة الأمم الأفريقية.