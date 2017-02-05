احتفل الإعلامي عمرو أديب، بهدف منتخب مصر الذي أحرزه اللاعب محمد النني، في مرمى المنتخب الكاميروني، في نهائي كأس الأمم الأفريقية

وقال |أديب|، خلال برنامجه |كل يوم|، المذاع على قناة |أون إي|: |النني جاب الجول من جنب حواجب حارس مرمى الكاميرون|، متابعا: |يا سلام، اللاعيبة بتلعب ورجلها على الأرض، دول رجالة وعاملين إنجاز كبير|.