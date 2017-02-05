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بالفيديو.. لميس الحديدي ترقص احتفالا بهدف النني في الكاميرون
05
فبراير
2017
21:47 PM
انتابت الإعلامية لميس الحديدى فرحة عارمة بعد الهدف الأول للمنتخب الوطنى في شباك الكاميرون الذي أحرزه اللاعب محمد الننيورفعت الإعلامية خلال برنامج «هنا العاصمة»، المذاع على فضائية «cbc»، العلم المصرى، متمايلة بجسدها، ومهللة: «الله.. الله».وكان محمد النني، لاعب منتخبنا الوطني، أحرز الهدف الأول للفراعنة في مرمى منتخب الكاميرون بالدقيقة 21 من المباراة التي تقام بالعاصمة الجابونية ليبرفيل، في نهائي بطولة الأمم الأفريقية.
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