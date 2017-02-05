قال حماد طلبة، لاعب المنتخب الوطني، إن لاعبي المنتخب المصري يعدون الشعب المصري بالعودة بكأس الأمم الأفريقية، وتحقيق اللقب الثامن، مشيرًا إلى أن عزيمة وإصرار لاعبي المنتخب قادرة على تحقيق الإنجاز والعودة بالأميرة الأفريقية

وأردف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج |الجابون 2017|، المذاع على قناة |ON Sport|: |بندعي ربنا يكرمنا علشان نفرح الشعب المصري.. وإن شاء الله ربنا يوفقنا|.