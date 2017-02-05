أشادت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالأداء المميز الذي قدمه لاعبو منتخب مصر، خلال مباريات كأس الأمم الأفريقية بالجابون، مضيفة: «يكفينا شرفا ما حققه المنتخب الوطني حتى الآن

. وإن شاء الله يرجع لنا بالكأس».وتابعت وزيرة الهجرة، خلال حديثها لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، تقديم لبنى عسل: إنها تثق في إصرار لاعبي المنتخب الوطني على بذل كل الجهد؛ من أجل حصد اللقب الأفريقي الثامن، وإسعاد الشعب المصري.