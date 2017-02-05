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هشام يكن: زوجتي أهلاوية ولما الزمالك بيخسر مبروحش البيت
05
فبراير
2017
18:47 PM
قال هشام يكن، لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك السابق: إن استقرار الحياة الزوجية من عدمه له تأثير كبير على أداء لاعب كرة القدم، مضيفًا:|أنا زوجتى أهلاوية ولما الزمالك بيخسر مبروحش البيت|وتابع يكن، خلال لقائه ببرنامج |السفيرة عزيزة|، المذاع على قناة |dmc |: أن من أسباب نجاحه خلال مسيرته الكروية تركيزه الواضح داخل الملعب وفصله الحياة الزوجية وما يشوبها من مشكلات عن الملعب.
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