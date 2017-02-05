قال هشام يكن، لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك السابق: إن استقرار الحياة الزوجية من عدمه له تأثير كبير على أداء لاعب كرة القدم، مضيفًا:|أنا زوجتى أهلاوية ولما الزمالك بيخسر مبروحش البيت|

وتابع يكن، خلال لقائه ببرنامج |السفيرة عزيزة|، المذاع على قناة |dmc |: أن من أسباب نجاحه خلال مسيرته الكروية تركيزه الواضح داخل الملعب وفصله الحياة الزوجية وما يشوبها من مشكلات عن الملعب.