رفع الشيخ خالد الجندي الداعية الإسلامي العلم المصري، على الهواء

لافتًا إلى أن هذا العلم سيظل مرفوعًا بمشيئة المولى عز وجل، سواء في مجال الرياضة أو العسكرية أو السياسة أو في المجال الثقافي أو الريادة الدينية، مضيفا: «ستظل مصر مرفوعة القامة عالية الهمة.. علمها ونشيدها مرفوع».وتابع الجندي، خلال برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة «DMC»: إن مصر لديها رجال أوفياء قادرون على تحقيق الأمل، وإسعاد الشعب المصري في نيل بطولة الأمم الأفريقية بالجابون، للمرة الثامنة.ودعا الجندي للمنتخب الوطني من أجل أن يوفقه الله في تحقيق النصر أمام المنتخب الكاميروني.